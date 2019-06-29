17:17 (мск), источник: РИА Новости
Путин помог растерявшейся Меркель
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, можно заметить, как она сверяет часы с президентом России, а после этого идет не в ту сторону. В этот момент Путин подсказал канцлеру и пригласил сесть с другой стороны стола.
После переговоров Путин рассказал, что стороны договорились и в дальнейшем использовать «нормандский формат» для урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонней повестки.
В последнее время с Меркель дважды случались приступы дрожи во время официальных встреч. Первый случай произошел 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер сильно дрожала, что особенно бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Второй раз это случилось 27 июня на приеме у президента Германии
На встрече с российским лидером канцлер выглядела бодро, а в кулуарах саммита G20 рассказала, что чувствуют себя хорошо, хотя не пояснила, обращалась ли к врачу.