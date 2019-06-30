03:38 (мск), источник: Известия
Незавидная доля: почему в странах СНГ преследуют экс-президентов
Бывшего армянского лидера задержали, киргизского — лишили неприкосновенности.
«Входит и выходит. И входит. Замечательно выходит», — удивлялись герои советского мультфильма. Армянские власти, похоже, вдохновились произведением советских мультипликаторов. Второго президента страны Роберта Кочаряна то сажают в тюрьму, то выпускают. 25 июня Апелляционный суд в третий раз за год вернул бывшего главу государства под стражу. В это же время предыдущего президента другой постсоветской республики — Киргизии — лишили неприкосновенности. «Известия» разбирались, в чем обвиняют потерявших власть политиков.
Апелляционный уголовный суд Армении 25 июня отменил решение суда первой инстанции об освобождении бывшего президента страны Роберта Кочаряна и постановил вновь поместить его под стражу. Защита может обжаловать решение в 15-дневный срок. Залог в размере миллиона драм (около $2000), который ранее внесли за освобождение Кочаряна, обещают вернуть.
Сам Кочарян и его адвокаты при вынесении вердикта не присутствовали. В заявлении его защитников объяснялось, что суд допустил «нарушения принципов конкурентного судебного процесса». «Апелляционный уголовный суд не позволил адвокатам второго президента Армении Роберта Кочаряна представить свои позиции и, грубо нарушив принцип конкурентного судебного процесса, удалился в совещательную комнату для принятия решения. Заявляем, что ни Кочарян, ни члены адвокатской группы, ни члены семьи Кочаряна не будут присутствовать на оглашении решения», — говорилось в заявлении.
После оглашения решения суда Кочарян не стал дожидаться принудительного заключения под стражу, а сам явился в СИЗО «Ереван-Кентрон». Машину бывшего президента сопровождал автомобиль госохраны. Кочарян на несколько минут вышел из автомобиля и поприветствовал своих сторонников, которых полиция оттеснила на противоположный от пенитенциарного учреждения тротуар, выставив живое оцепление. «Думаю, вы и сами увидели, что нет ни закона, ни законности. Много чего есть сказать, но…», — отметил Кочарян, после чего обнял младшего из двух сыновей, сел в автомобиль и въехал на территорию тюрьмы.
Волнения возникли тогда
После «бархатной революции» весной 2018 года о событиях десятилетней давности вспомнили вновь.
Сам обвиняемый пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку. «Я могу попасть в тюрьму. Но я пойду дальше, и я буду сражаться до конца», — пообещал политик.
Уголовное дело сразу вызвало немало вопросов. Согласно статье 140 конституции Армении, бывшие президенты пользуется неприкосновенностью.
В декабре политика задержали во второй раз. За Кочаряна вступились бывший и нынешний руководители непризнанной
Похожие события происходят в другой постсоветской республике — Киргизии. Там депутаты парламента (Жогорку Кенеша) лишили статуса президента бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. За такое решение высказались 103 депутата, против проголосовали шесть парламентариев.
Атамбаев теперь лишился госохраны, возможности пользоваться государственной дачей. А главное — больше
По всем этим пунктам силовики начали досудебное разбирательство по ст. 319 УК Киргизии («Коррупция»).
Сам Атамбаев обвинения отвергает. «Ответственности не боюсь. Но перед лицом истории не имею права легализовать беззаконие, творимое Жээнбековым (Сооронбай Жээнбеков — нынешний президент Киргизии). Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях», — говорит он. Журналисты при этом отмечают, что домой к Атамбаеву в поселок
Самый очевидный вывод из этих двух историй — политические системы большинства постсоветских республик остаются довольно простыми. Власть часто не распределяется между различными ветвями, институтами, а концентрируется в руках одного человека и его приближенных. Это позволяет избегать конфликтов и противоречий внутри системы.
Но есть и второй важный момент — первое лицо в государстве не терпит конкуренции. Даже намек на нее бросает тень на действующего лидера — у окружения может сложиться впечатление, что он не способен обладать всей полнотой власти. А значит, вне зависимости от своих личных политических предпочтений руководство страны должно продемонстрировать жесткость и решительность в борьбе с оппонентами.
Второй важный момент — разбирательства с бывшими президентами происходят в республиках, которые имели опыт революционной смены власти. Армения пережила его год назад, кровавые беспорядки в Киргизии произошли в 2010 году. В странах с более жесткими, монолитными режимами борьба тоже ведется, но происходит кулуарно. Здесь же конфликты чаще становятся известны публике.
Можно спрогнозировать похожие события и в других постсоветских республиках. Например, на Украине долгое время существовал консенсус: бывших руководителей государства не подвергали уголовному преследованию. Негласные договоренности, однако, были нарушены после событий на майдане. Сначала состоялся заочный суд над Виктором Януковичем. Теперь, после поражения на выборах президента, восемь уголовных дел возбуждено против Петра Порошенко.