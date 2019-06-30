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03:38 (мск), источник: Известия

Незавидная доля: почему в странах СНГ преследуют экс-президентов

Бывшего армянского лидера задержали, киргизского — лишили неприкосновенности.

«Входит и выходит. И входит. Замечательно выходит», — удивлялись герои советского мультфильма. Армянские власти, похоже, вдохновились произведением советских мультипликаторов. Второго президента страны Роберта Кочаряна то сажают в тюрьму, то выпускают. 25 июня Апелляционный суд в третий раз за год вернул бывшего главу государства под стражу. В это же время предыдущего президента другой постсоветской республики — Киргизии — лишили неприкосновенности. «Известия» разбирались, в чем обвиняют потерявших власть политиков.

Он сам пришел

Апелляционный уголовный суд Армении 25 июня отменил решение суда первой инстанции об освобождении бывшего президента страны Роберта Кочаряна и постановил вновь поместить его под стражу. Защита может обжаловать решение в 15-дневный срок. Залог в размере миллиона драм (около $2000), который ранее внесли за освобождение Кочаряна, обещают вернуть.

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Сам Кочарян и его адвокаты при вынесении вердикта не присутствовали. В заявлении его защитников объяснялось, что суд допустил «нарушения принципов конкурентного судебного процесса». «Апелляционный уголовный суд не позволил адвокатам второго президента Армении Роберта Кочаряна представить свои позиции и, грубо нарушив принцип конкурентного судебного процесса, удалился в совещательную комнату для принятия решения. Заявляем, что ни Кочарян, ни члены адвокатской группы, ни члены семьи Кочаряна не будут присутствовать на оглашении решения», — говорилось в заявлении.

После оглашения решения суда Кочарян не стал дожидаться принудительного заключения под стражу, а сам явился в СИЗО «Ереван-Кентрон». Машину бывшего президента сопровождал автомобиль госохраны. Кочарян на несколько минут вышел из автомобиля и поприветствовал своих сторонников, которых полиция оттеснила на противоположный от пенитенциарного учреждения тротуар, выставив живое оцепление. «Думаю, вы и сами увидели, что нет ни закона, ни законности. Много чего есть сказать, но…», — отметил Кочарян, после чего обнял младшего из двух сыновей, сел в автомобиль и въехал на территорию тюрьмы.

«Я могу попасть в тюрьму»

Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1—2 марта 2008 года.

Волнения возникли тогда из-за фальсификаций, которые якобы зафиксировали на выборах президента. Победу праздновал Серж Саргсян, на улицы вышли сторонники проигравшего кандидата Левона Тер-Петросяна. Кочарян, который занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год, ввел в стране чрезвычайное положение. В результате столкновений погибли не менее восьми демонстрантов и один военнослужащий. Виновные в гибели людей наказаны не были.

После «бархатной революции» весной 2018 года о событиях десятилетней давности вспомнили вновь.

В июле 2018 года против Роберта Кочаряна возбудили уголовное дело и арестовали. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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Сам обвиняемый пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку. «Я могу попасть в тюрьму. Но я пойду дальше, и я буду сражаться до конца», — пообещал политик.

Уголовное дело сразу вызвало немало вопросов. Согласно статье 140 конституции Армении, бывшие президенты пользуется неприкосновенностью. Премьер-министр Никол Пашинян по этому поводу заявил, что «абсолютным иммунитетом никто не может обладать». Однако в августе 2018 года Кочаряна освободили из-под стражи.

В декабре политика задержали во второй раз. За Кочаряна вступились бывший и нынешний руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян. После уплаты миллиона драм в качестве залога бывший президент снова вышел на свободу. Это решение вызвало политический кризис в стране. Премьер Никол Пашинян поставил под сомнение независимость судебной системы Армении и объявил о начале «второго этапа революции», призвав своих сторонников заблокировать здания всех судов в стране. Утром 20 мая сторонники Пашиняна заблокировали здания судов, но уже днем премьер призвал прекратить осаду.

Баррикады на даче

Похожие события происходят в другой постсоветской республике — Киргизии. Там депутаты парламента (Жогорку Кенеша) лишили статуса президента бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. За такое решение высказались 103 депутата, против проголосовали шесть парламентариев.

Атамбаев теперь лишился госохраны, возможности пользоваться государственной дачей. А главное — больше экс-президент не обладает неприкосновенностью. В этом году парламент республики создал спецкомиссию, которая расследовала деятельность политика. Она выдвинула обвинения по девяти пунктам. Генпрокурор страны нашел признаки совершения особо тяжких преступлений по пяти обвинениям.

Атамбаева подозревают в незаконном завладении земельным участком, незаконном обогащении, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и возможной причастности к незаконным поставкам угля на нее.
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По всем этим пунктам силовики начали досудебное разбирательство по ст. 319 УК Киргизии («Коррупция»).

Сам Атамбаев обвинения отвергает. «Ответственности не боюсь. Но перед лицом истории не имею права легализовать беззаконие, творимое Жээнбековым (Сооронбай Жээнбеков — нынешний президент Киргизии). Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях», — говорит он. Журналисты при этом отмечают, что домой к Атамбаеву в поселок Кой-Таш съехались несколько сотен его сторонников, грузовики разгружают бетонные плиты. Вероятно, экс-президент готовится противостоять возможному аресту.

Дела революционные

Самый очевидный вывод из этих двух историй — политические системы большинства постсоветских республик остаются довольно простыми. Власть часто не распределяется между различными ветвями, институтами, а концентрируется в руках одного человека и его приближенных. Это позволяет избегать конфликтов и противоречий внутри системы.

Сложности для правящего клана начинаются, однако, при потере власти. Неизбежным в таких случаях становится процесс перераспределения ресурсов.
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Но есть и второй важный момент — первое лицо в государстве не терпит конкуренции. Даже намек на нее бросает тень на действующего лидера — у окружения может сложиться впечатление, что он не способен обладать всей полнотой власти. А значит, вне зависимости от своих личных политических предпочтений руководство страны должно продемонстрировать жесткость и решительность в борьбе с оппонентами.

Второй важный момент — разбирательства с бывшими президентами происходят в республиках, которые имели опыт революционной смены власти. Армения пережила его год назад, кровавые беспорядки в Киргизии произошли в 2010 году. В странах с более жесткими, монолитными режимами борьба тоже ведется, но происходит кулуарно. Здесь же конфликты чаще становятся известны публике.

Можно спрогнозировать похожие события и в других постсоветских республиках. Например, на Украине долгое время существовал консенсус: бывших руководителей государства не подвергали уголовному преследованию. Негласные договоренности, однако, были нарушены после событий на майдане. Сначала состоялся заочный суд над Виктором Януковичем. Теперь, после поражения на выборах президента, восемь уголовных дел возбуждено против Петра Порошенко.

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