10:14 (мск), источник: РИА Новости
Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
ТОКИО, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через
В прямом эфире это событие в воскресенье демонстрирует южнокорейское телевидение.
Трампа приветствовал у линии раскола Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын, они пожали друг другу руки, и американский лидер перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.
Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына после их переговоров в Сингапуре и Ханое.