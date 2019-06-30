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10:14 (мск), источник: РИА Новости

Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР

ТОКИО, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Источник: Reuters

В прямом эфире это событие в воскресенье демонстрирует южнокорейское телевидение.

Трампа приветствовал у линии раскола Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын, они пожали друг другу руки, и американский лидер перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.

Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына после их переговоров в Сингапуре и Ханое.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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28 мая© Ньюстюб
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