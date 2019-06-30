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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил о создании специальных групп переговорщиков с КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы создадим специальные команды, которые выработают детали. Скорость нашей целью не является, мы хотим устроить подробную, хорошую сделку», — сказал Трамп после встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«На протяжении 2−3 недель команды начнут работать, чтобы увидеть, могут ли они что-либо сделать. Очень большие вещи, очень сложные, но не такие сложные, как некоторые думают», — сказал Трамп.

По его словам, группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее будет входить госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.

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