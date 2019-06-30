Песков: Британия до сих пор не представила доказательства по делу Скрипалей

Путин и Мэй встретились на полях прошедшего в японской Осаке саммита G20.
«Она действительно в достаточно жёсткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей всё, что требовало объяснений по делу Скрипалей», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Он напомнил, что британская сторона до сих пор так и не представила доказательств отравления Скрипалей.
«Собственно, мы все с вами знаем, что каких-либо доказательств по делу Скрипалей британская сторона до сих пор не представила. Не представила ни нам, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном. Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы. Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами. Поэтому эта часть беседы, она была действительно жёсткая, она была предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз, только в присутствии переводчика», — сказала пресс-секретарь главы государства.
Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств.
Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.