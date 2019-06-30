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16:29 (мск), источник: РИА Новости

Российский корабль начал наблюдение за американским эсминцем в Черном море

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Силы Черноморского флота наблюдают за американским эсминцем «Карни» сразу после его вхождения в акваторию, сообщает Национальный центр управления обороной.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, контролировать действия эсминца будет сторожевой корабль «Сметливый», а также электронные и технические средства.

«В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки», — добавляется в сообщении.

По данным центра, миноносец «Карни» зашел в акваторию Черного моря в 19:20 мск 29 июня.

Согласно информации на сайте Шестого флота Соединенных Штатов, «Карни» будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.

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