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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

МИНСК, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в резиденции белорусского лидера. Позднее к главам государств присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Трое лидеров по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.

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Путин прибыл в Минск после саммита G20, который проходил в японской Осаке 28—29 июня. По пути в Минск российский лидер сделал остановку в Иркутске, где провел совещание по ликвидации последствий паводка в регионе.

Две недели назад Путин встречался с Лукашенко в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда оба лидера подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тысячи спортсменов. Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии, третье — сборная Италии.

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