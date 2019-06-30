20:51 (мск), источник: РИА Новости
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
МИНСК, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил
Встреча прошла в резиденции белорусского лидера. Позднее к главам государств присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Трое лидеров по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.
Путин прибыл в Минск после саммита G20, который проходил в японской Осаке
Две недели назад Путин встречался с Лукашенко в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда оба лидера подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тысячи спортсменов. Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии, третье — сборная Италии.