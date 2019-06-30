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22:33 (мск), источник: Известия

В Польше заявили о подготовке резолюции против возвращения РФ в ПАСЕ

Семь стран собираются подготовить совместную резолюцию по поводу возвращения представителей России в ПАСЕ. Об этом в воскресенье, 30 июня сообщил маршал (председатель. — Ред.) польского Сената Станислав Карчевский.

Источник: polradio.pl

По его словам, в разработке документа участвуют государства, которые 26 июня голосовали против возвращения делегации РФ в ПАСЕ, передает Polskie Radio. Речь идет о Польше, Украине, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии и Словакии.

Карчевский добавил, что совместная декларация будет подготовлена после празднования 450-летия подписания Люблинской Унии, которое проходит 30 июня в польском Люблине.

Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией (решением восстановить в правах российскую делегацию. — Ред.).
Станислав Карчевский
председатель польского Сената

По его словам, во время празднеств заняться подготовкой проекта резолюции будет трудно.

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«Мы договорились о проведении совместной встречи как можно скорее», — добавил политик.

В ночь на 25 июня ПАСЕ одобрила резолюцию о возвращении России прав, которых она была лишена в 2014 году из-за ситуации на Украине. Возмущенная таким решением украинская делегация и представители ряда других стран внесли к документу 226 поправок, из-за чего одобрен он был только на следующий день.

В знак протеста сессию ассамблеи покинули украинская, грузинская, литовская, эстонская, латвийская делегации, а также частично представители Словакии и Польши.

Позже в Братиславе отметили, что не поддерживают демарш, который устроил только один словацкий депутат. Премьер Эстонии Юри Ратас также отметил, что правительство страны не одобряет уход из ПАСЕ. Вслед за этим отказ от участия в сессии опровергла Грузия.

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