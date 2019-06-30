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23:30 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Индия срочно закупит у России противотанковые ракеты для вертолетов

Индия подписала с Россией соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для ударных вертолетов Ми-35 российского производства, сообщил журнал India Today со ссылкой на источники в ВВС Индии.

Источник: AFP 2019

Соглашение подписали на условиях срочности — вооружение должно быть поставлено и развернуто в течение трех месяцев.

По словам источников, сумма договора составила 2 млрд рупий (порядка 29 млн долларов).

Новые ракеты должны повысить боевые возможности вертолетов Ми-35. Другие подробности соглашения не разглашаются.

Напомним, в феврале резко обострился конфликт между Индией и Пакистаном. Его причина — нерешенный территориальный спор из-за разделенного между странами штата Кашмир. В результате начались боестолкновения в воздухе. По информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский Миг-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. Пакистан утверждает, что сбил два самолета Индии, а его истребитель F-16 не пострадал.

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