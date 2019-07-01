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01:20 (мск), источник: Газета.Ру

«Европа изменила»: кто теперь спасет Украину

После провала в ПАСЕ: как изменится позиция Украины по России.

В воскресенье, 30 июня, в Киев прибыла двухпартийная делегация США. В программе — встреча с украинскими законодателями, деловыми и энергетическими кругами страны, а также беседа с Владимиром Зеленским. Делегация будет находиться в Киеве до 1 июля. Поддержка Вашингтона крайне важна для нового президента, внешнеполитическая команда которого находится в полном недоумении. Причина проста — позиция ЕС по Украине будет меняться, и Зеленскому придется это учитывать.

Предваряя визит американской делегации, посольство США на Украине отметило, что приезд конгрессменов — «очередное свидетельство сохранения высокого уровня внимания к Украине на Капитолийском холме и важное проявление поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии».

Однако для президента Украины Владимира Зеленского визит представительной делегации США важен и без высокопарных слов.

Это свидетельство поддержки Вашингтона не только в предвыборный период, но и в ситуации, когда отношения с Европой складываются пока не лучшим образом.

Несмотря на то, что Зеленского со всем уважением принимали в европейских столицах во время его первой президентской повестки, возвращение России в ПАСЕ стало для Киева ударом.

Об этом ясно дал понять глава МИД Украины Павел Климкин, который без дипломатических экивоков назвал поведение Европы «изменой».

Нам всем больно от измены Европы. Но на самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику.
Павел Климкин
глава МИД Украины

По его словам, многие европейские страны уже склоняются к тому, чтобы решать украинские проблемы сообща с Москвой. В этой связи Климкин посетовал, что Россия будет диктовать волю Европе, а та всего лишь будет соглашаться.

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Зеленский же, в свою очередь, не скрывает, что недоволен деятельностью Климкина, и даже пожаловался, что узнает о действиях Украины на международной арене из интернета.

Физик по профессии столь непохожий на рафинированных украинских дипломатов, выходцев из системы советского МИДа, Климкин действительно вызывает все больше раздражения у новой элиты. Однако сменить его Зеленский сможет лишь по итогам выборов в парламент. Пока же ему приходится работать с нынешним главой дипломатического ведомства. Стоит отметить, что именно Климкина называют одним из виновных в провальной для Украины ситуации в ПАСЕ.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, «эффект от поражения в Страсбурге усилен дурацким поведением украинской делегации».

Можно было вполне иначе себя вести, а так они показали, что они проиграли с треском, что это катастрофа. Никакой катастрофы нет.
Михаил Погребинский
директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

«Можно было спокойно сказать: “Да мы огорчены этим делом, но мы довольны тем, что теперь у нас будет возможность привлекать к ответственности команду, которая тут будет вместе с нами работать”. Это совсем иначе выглядело, а так это выглядит как катастрофа для украинской дипломатии», — говорит политолог.

Работая с нынешним руководством МИД, Зеленскому придется действовать крайне осторожно.

Пока все держится лишь на его личных связях, а этого недостаточно для выстраивания новой линии в отношениях с Европой.

«Я думаю, что обстоятельства вынудят его корректировать свою позицию. Это не значит, что он будет разворачиваться в сторону Москвы и предлагать дружбу. Этого, конечно, не будет. Но он вынужден будет учитывать сегодняшнюю позицию Европы», — говорит Погребинский.

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В Европе же пока ждут исхода парламентских выборов и формирования новой команды Зеленского, которой волей не волей придется выстраивать собственные отношения с Москвой.

Какими они будут и будет ли Зеленский «бороться с Москвой», говорить пока рано, так как полнотой власти президент Украины еще не обладает, напоминает глава Центра прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Не надо питать иллюзий, Зеленский до сих пор на Украине является президентом только с приставкой “избранный”. Настоящая власть находится в руках правительства. Правительство ему не подчиняется, мы это увидели на примере несогласованного с президентом заявления МИД Украины. В любой нормальной стране это нонсенс. Это повод для того, чтобы уйти в отставку всему правительству», — говорит эксперт «Газете.Ru».

В Москве пока присматриваются к Зеленскому, однако раздражение Кремля уже вызывают действия украинской армии в Донбассе, где обстрелы территорий самопровозглашенных республик со стороны ВСУ с приходом к власти Зеленского лишь усилились.

По словам руководителя представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, обстановка накаляется вдоль всей линии соприкосновения, а также наблюдается рост эскалации.

Интенсивность и плотность обстрелов республики со стороны вооруженных формирований Украины за последний месяц увеличилось в разы.
Руслан Якубов
руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

Ухудшение ситуации на востоке косвенно означает, что Зеленскому пока вряд ли удастся наладить диалог с Москвой и получить назад украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы РФ.

Что же касается российского президента Владимира Путина, то на недавней пресс-конференции в Осаке он рассказал, что вопрос с украинскими моряками нужно решать спокойно, в рабочем порядке, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что моряки просто исполняли приказ, в России отдают себе в этом отчет.

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Эти заявления свидетельствуют, что Москва вряд ли собирается держать моряков в тюрьме еще долгие месяцы. Вероятно, после суда над ними они будут переданы украинской стороне. Но если это случиться до выборов, это будет воспринято как дипломатическая победа не только Зеленского, но и дипломатов Климкина, чего Россия явно не хочет.

Для Вашингтона же тема моряков и вовсе отошла на второй план. Вице-президент Центра национальных интересов, в прошлом аналитик ЦРУ Джордж Биб отметил, что президент США Дональд Трамп встретился с Путиным на саммите G20, несмотря на то что говорил, что не будет это делать, пока украинские моряки не будут освобождены.

«Несколько месяцев назад президент Трамп отменил запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным из-за того, что Москва задержала украинских моряков, сказав при этом, что не станет встречаться с Путиным, пока эти моряки не будут освобождены. Тем не менее, эта встреча все равно проходит, хотя Россия продолжает их удерживать», — сказал эксперт, которого цитирует «Украина.ру».

Аналитик отмечает, что подобным образом США следуют примеру Германии и Франции, которые позволяют России возвращаться в европейскую политическую архитектуру.
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В свою очередь, Погребинский считает что, команда Трампа подтверждает необходимость выполнения минских соглашений, хотя по-разному понимают его пункты. Многое в дальнейших действиях США в Киеве будет видно по позициям посла США на Украине Уильяма Тейлора и высказываниях спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который, по словам эксперта, «очень чувствителен к нюансам»:

«Стоит поговорить по телефону Путину с Трампом довольно длительное время, как Волкер внес в свое очередное выступление новые нюансы, которые отличают от прошлого Волкера».

Париж, к слову, также активно действует на украинском направлении. Французский президент Эммануэль Макрон наладил хороший контакт с Владимиром Зеленским. Это, вероятно, устраивает Москву, которая видит во Франции баланс американскому влиянию на Киев.

Москва не против инициативы Макрона провести встречу в рамках «нормандского формата» в июле еще до выборов в Раду. Как отметил по итогам переговоров Путина и Макрона пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, оба президента обсуждали украинскую тематику: «Говорили по Украине, что нужно “нормандский формат” активизировать», — сказал Песков.

Александр Братерский, Анна Юранец

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