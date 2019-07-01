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04:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Путешественников призвали посетить Грузию «назло Путину»

Американский журналист Уилл Кэткарт призвал путешественников посетить Грузию «назло [президенту России Владимиру] Путину». Об этом он написал в своей колонке для CNN.

Источник: Reuters

«Грузии нужна ваша помощь», — заявил он. Журналист добавил, что сейчас «самое время» посетить эту страну.

По словам Кэткарт, российский лидер, запретив российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию, наказал грузинский народ за то, что он «говорит властям правду».

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Журналист добавил, что протесты в Грузии не были направлены против граждан России. По его словам, разногласия есть только с российскими властями.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы пытались захватить здание парламента, где находились российские представители.

После этого президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

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