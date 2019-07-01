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02:36 (мск), источник: Ведомости

Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что отказывается выступать в России. Последнее ее сообщение в социальной сети датируется 29 июня.

Источник: РИА "Новости"

30 июня певица написала, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz», которое прошло в московском парке Коломенское 22 июня, было последним в России. «Я никогда не отказывалась от того, чтобы идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом, по -грузински, во всех частях мира и в том числе в России, я всегда говорю, что Россия — оккупант, [президент России Владимир] Путин — враг моей страны, а значит и мой» — подчеркнула Катамадзе (цитата по «Грузия Online»).

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Позже это сообщение исчезло с ее страницы в Facebook.

20 мая в Грузии начались протесты, поводом для которых стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.

Следите за развитием темы Протесты в Грузии
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