Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

30 июня певица написала, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz», которое прошло в московском парке Коломенское 22 июня, было последним в России. «Я никогда не отказывалась от того, чтобы идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом, по -грузински, во всех частях мира и в том числе в России, я всегда говорю, что Россия — оккупант, [президент России Владимир] Путин — враг моей страны, а значит и мой» — подчеркнула Катамадзе (цитата по «Грузия Online»).
Позже это сообщение исчезло с ее страницы в Facebook.
20 мая в Грузии начались протесты, поводом для которых стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.