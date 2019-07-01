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07:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Эрдоган заявил, что российские С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней

ТАСС, 1 июля — Президент Турции выразил уверенность, что Анкара сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских вооружений.

Источник: AP 2019

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней, сообщил в понедельник телеканал NTV.

По данным телеканала, такое заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии, отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

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Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Выступая в субботу на итоговой пресс-конференции на саммите G20, президент Турции заявил, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения систем С-400. Он также напомнил, что Анкара «ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35».

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией С-400. США предпринимают активные попытки не допустить этого. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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