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08:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Росгвардия умерила тыл

Ведомство Виктора Золотова собрались покинуть его первый заместитель и куратор тыловых вопросов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в руководстве Федеральной службы войск национальной гвардии в ближайшее время могут произойти серьезные перестановки. Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

По данным информированных источников «Ъ», в среду директор Росгвардии Виктор Золотов подписал ряд документов, включая приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. Всего у него их семь, из которых первыми являются генерал-полковник Сергей Меликов и его старый сослуживец по Кавказу генерал-полковник Сергей Ченчик — начальник главного штаба службы.

У заслуженного боевого 53-летнего генерала Меликова, являющегося яркой медийной фигурой, были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами.

Между тем в соответствии с новым распоряжением «под ним» остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы. Говорят, что после этого генерал-полковник Меликов и написал рапорт об отставке.

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По некоторым данным, в ближайшие дни он ложится в госпиталь на обследование, после которого уходит в отпуск и в свой рабочий кабинет вернется, судя по всему, лишь для того, чтобы забрать личные вещи. Одновременно с ним, по предварительным данным, рапорт написал еще один заместитель Виктора Золотова, генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы. 56-летний уроженец подмосковной Балашихи, он, как и Сергей Меликов, прошел все ступени во время службы во внутренних войсках, пройдя путь от командира взвода до заместителя командующего Московским округом внутренних войск. Позже, в бытность Сергея Меликова полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, он занимал должность его заместителя, а потом вслед за ним перешел в Росгвардию.

Надо отметить, что если отставка генерала Милейко могла пройти незамеченной, то уход с поста Сергея Меликова является по-настоящему знаковым событием. Вся его жизнь была связана со службой во внутренних войсках.
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При этом он еще в далеком 1996 году сдал тяжелейший экзамен, получив почетную возможность носить краповый берет. Стоит отметить, что вторым руководителем Росгвардии, имеющим право гордиться таким же достижением, является генерал Ченчик. Позже господин Меликов шесть лет командовал расположенной в подмосковной Балашихе легендарной дивизией имени Дзержинского, а в 2011—2014 годах возглавлял объединенную группировку войск (сил) по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе, после чего до назначения в Росгвардию служил полпредом президента в этом же федеральном округе.

Среди многочисленных наград боевого генерала — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета.

По версии источника «Ъ», предполагаемый уход генералов Меликова и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Якобы генерал Меликов пытался отстоять Сергея Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.

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При этом следует отметить, что немногим более недели назад указом президента новым заместителем—статс-секретарем службы был назначен Олег Плохой, который в иерархии заместителей Виктора Золотова, опубликованной на официальном сайте ведомства, сразу занял почетную третью строчку после двух первых замов. Как следует из его биографии, господин Плохой — кадровый чекист, отработавший в органах госбезопасности с 1986 по 1999 год, после чего перешел в администрацию президента. В течение трех лет до 2017 года он занимал весьма ответственный пост начальника управления кремлевской администрации по вопросам противодействия коррупции, откуда потом перешел в Минюст, став первым заместителем главы министра. По некоторым данным, господин Плохой как статс-секретарь будет не только представлять Росгвардию в других ведомствах, но и, учитывая его предыдущие места работы, займется наведением порядка внутри самой службы.

О возможном продолжении карьеры генералов Меликова и Милейко пока не сообщается. «Насколько мне известно, они уходят “в никуда”», — сообщил источник «Ъ», не исключивший, что опыт и знания генералов вскоре могут быть использованы в других федеральных ведомствах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин от комментариев воздержался, сославшись на то, что находится в отпуске. Не смогли прокомментировать ситуацию и опрошенные «Ъ» сотрудники ведомства.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Владислав Новый

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