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05:59 (мск), источник: Daily Storm

Медведев назвал способы борьбы с чванством и хамством в «Единой России»

Премьер-министр РФ призвал также поддерживать журналистов, занимающихся настоящими расследованиями.

Источник: AP 2019

Премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в статье для «Известий» сообщил, что среди единоросов на слуху не профессиональные политики, а допускающие в общении с людьми «чванство и хамство». По его мнению, должны быть не только внутренние инструменты контроля (партийные), но и «внешние», с которыми партия должна сотрудничать — блогеры и гражданские активисты, а также журналисты, занимающиеся «настоящие расследования».

У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам.
Дмитрий Медведев
премьер-министр России и председатель партии «Единая Россия» (цитата по «Известиям»)

«Нельзя забывать и о «внешних контролерах». Имею в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа…

Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями… а не изобретением фейковых новостей…

Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!", — добавил премьер-министр.

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Медведев подчеркнул, что партия недостаточно качественно работает с завоеванием доверия граждан России: «Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках». Поэтому нужен курс на перемены, убежден высокопоставленный чиновник и указал несколько вариантов, которые, по его мнению, должны изменить ситуацию: цифровизация партии, подбор кадров и поддержка инициатив.

«Единой России», добавил председатель партии, на данный момент необходимо наладить объяснение населению значения нацпроектов, для чего нужны система мониторинга и обратной связи, а также работа с некоммерческими организациями, которые «могут сделать многое». Также Медведев предложил ввести персональную ответственность членов генсовета за реализацию наиболее важных для партии задач, среди которых социальные проекты, работа с молодежью и НКО (некоммерческие организации).

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