Медведев назвал способы борьбы с чванством и хамством в «Единой России»

05:59 (мск), источник: Daily Storm
У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам.
«Нельзя забывать и о «внешних контролерах». Имею в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа…
Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!", — добавил
Медведев подчеркнул, что партия недостаточно качественно работает с завоеванием доверия граждан России: «Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках». Поэтому нужен курс на перемены, убежден высокопоставленный чиновник и указал несколько вариантов, которые, по его мнению, должны изменить ситуацию: цифровизация партии, подбор кадров и поддержка инициатив.
«Единой России», добавил председатель партии, на данный момент необходимо наладить объяснение населению значения нацпроектов, для чего нужны система мониторинга и обратной связи, а также работа с некоммерческими организациями, которые «могут сделать многое». Также Медведев предложил ввести персональную ответственность членов генсовета за реализацию наиболее важных для партии задач, среди которых социальные проекты, работа с молодежью и НКО (некоммерческие организации).