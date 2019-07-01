Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

«Сегодня произошло важное событие. Началось разведение сил в Луганской области. Этот факт зафиксировала комиссия ОБСЕ. Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса. Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы», — отметил Зеленский.
28 июня о начале разведения сил и средств на линии соприкосновения сообщил «Луганский информационный центр».
Соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Предполагалось создать зоны безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Станица Луганская пока остается единственным участком, где разведение не состоялось. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют в нарушении договоренности друг друга.
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