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13:52 (мск), источник: RNS

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил стало первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

Источник: AP 2019
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«Сегодня произошло важное событие. Началось разведение сил в Луганской области. Этот факт зафиксировала комиссия ОБСЕ. Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса. Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы», — отметил Зеленский.

28 июня о начале разведения сил и средств на линии соприкосновения сообщил «Луганский информационный центр».

Соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Предполагалось создать зоны безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Станица Луганская пока остается единственным участком, где разведение не состоялось. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют в нарушении договоренности друг друга.

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