11:17 (мск), источник: Коммерсантъ
РФ опять обвинили в желании завоевать мир
Пентагон опубликовал доклад о российской угрозе.
Россия
Согласно новому докладу, подготовленному для американского военного ведомства группой из более чем 20 аналитиков ведущих исследовательских центров и военных учебных заведений США, главной целью российской внешней политики является поражение Соединенных Штатов. В Америке подобный отчет называется White Paper и, в отличие от обычных докладов экспертов военного ведомства, подлежит публикации.
В докладе, выложенном в открытый доступ Пентагоном в минувшее воскресенье, утверждается, что Владимир Путин разыгрывает «глобальную стратегию», направленную на проигрыш США в этой борьбе.
«Вопреки общепринятой аналитике, после 20 лет правления Владимира Путина Россия представляет собой не только политическую и военную угрозу Западу, но и идеологическую, — говорится в докладе.— Несмотря на то что НАТО продолжает значительно превосходить Москву в военном отношении, это превосходство снижается, и проблемы западного мира в отдельных военных сферах вызывают тревогу. Более того, нежелание западных экспертов и правительств противостоять идеологическим, а также политическим и военным угрозам со стороны путинизма означает, что угроза военного конфликта растет».
Как утверждает группа аналитиков, у российской внешней политики есть несколько целей.
Для того чтобы добиться этих целей, Россия якобы применяет все «варианты гибридной войны», в том числе «использование невоенных сил и других подразделений, вмешательство в политические процессы, экономическое и энергетическое давление (в основном в Африке), шпионаж и пропагандистское манипулирование». При этом аналитики уверены, что американские спецслужбы пока не могут противостоять действиям России
Кирилл Белянинов, Вашингтон