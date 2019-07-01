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12:34 (мск), источник: RTVi

Канадский иллюстратор потерял работу после карикатуры на Трампа. В издательстве сказали, что давно хотели его заменить

Канадский издательский дом Brunswick News Inc расторг контракт с иллюстратором Майклом де Аддером после того, как его карикатура на Дональда Трампа стала вирусной в соцсетях. Об этом 30 июня сообщил телеканал CNN.

Де Аддер 26 июня опубликовал у себя в твиттере карикатуру, которую нарисовал после смерти нелегального мигранта из Сальвадора Оскара Мартинеса и его 2-летней дочери Валери. Они утонули в реке Рио-Гранде, когда пытались попасть в США. До этого мужчина вместе с дочерью несколько месяцев жили в Мексике в лагере для мигрантов.

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На карикатуре Де Аддера Трамп стоит возле машины для гольфа с клюшкой в руке. «Вы не против, если я немного поиграю?» — обращается американский президент к утонувшим. Рисунок — очевидный намек на жесткую антимигрантскую политику лидера США.

После публикации в твиттере пост быстро набрал популярность. У него около 13 тысяч лайков и семь тысяч ретвитов. На него обратили внимание и знаменитости. Актер из «Звездных войн» Марк Хэмилл назвал карикатуру «достойной Пулитцеровской премии», а Джордж Такеи из сериала «Звездный путь» — «душераздирающе правдивой».

Несмотря на резонанс карикатуру не опубликовали ни в одном издании, которые выпускает Brunswick News Inc.

Вместо этого 28 июня издательство расторгло контракт с карикатуристом, с которым сотрудничало 17 лет.

В Brunswick News Inc сказали, что прекращение сотрудничества с де Аддером не связано с его карикатурой. По словам представителей издательства, решение вернуть другого художника, которого якобы больше любят читатели, появилось задолго до рисунка с Трампом.

Де Аддер попросил не считать его жертвой. Он сожалеет, что больше не может публиковаться в изданиях родной провинции Нью-Брансуик, и ему трудно свыкнуться с этой мыслью. «В сентябре у меня выходит книга, и я все еще сотрудничаю с другими прекрасными газетами», — написал карикатурист.

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По мнению президента Ассоциации канадских карикатуристов Уэса Тирелла, прекращение сотрудничества с де Аддером именно сейчас — не случайность, а следствие редакционной политики Brunswick News Inc. Им владеет миллиардер Джеймс Ирвинг, у которого есть в США бизнес-интересы.

Тирелл отметил, что в издательстве действует негласный запрет на высмеивание Трампа, а ни одну из карикатур де Аддера на американского президента так и не опубликовали. По его мнению, популярность рисунка и его пронзительность привели к тому, что в издательстве не могли не отреагировать. «Кажется, что Ирвинг не хочет рисковать», — делает вывод Тирелл.

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