В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе

Вы знаете, что в России очень любят грузинский народ и с большим уважением относятся к грузинскому народу. В России не могут воспринимать позитивно и точнее вообще не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, тем более если те агрессивные действия направлены против наших парламентариев.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Он отметил, что народ Грузии очень талантливый и в России его уважают. «Мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», — уточнил Песков.
Грузинская певица Нино Катамадзе также является очень талантливой, но, по всей видимости «много не знает в плане политики», подчеркнул Песков.
Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить.
Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки». Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале «Усадьба Jazz», где исполнила грузинскую песню «Сулико» под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что-то выступление было ее последним концертом в России.