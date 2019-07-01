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13:42 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России любят грузинский народ, относятся к нему с уважением, но не готовы воспринимать действия ультрас и националистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав также высказывания певицы Нино Катамадзе и отметив, что многого не знает в политическом плане.

Источник: РИА Новости
Вы знаете, что в России очень любят грузинский народ и с большим уважением относятся к грузинскому народу. В России не могут воспринимать позитивно и точнее вообще не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, тем более если те агрессивные действия направлены против наших парламентариев.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что народ Грузии очень талантливый и в России его уважают. «Мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», — уточнил Песков.

Грузинская певица Нино Катамадзе также является очень талантливой, но, по всей видимости «много не знает в плане политики», подчеркнул Песков.

Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить.
Дмитрий Песков 
пресс-секретарь президента РФ

Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки». Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале «Усадьба Jazz», где исполнила грузинскую песню «Сулико» под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что-то выступление было ее последним концертом в России.

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