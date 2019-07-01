14:16 (мск), источник: Ведомости
Кремль заявил о готовности Путина к прямому контакту с Зеленским
Президент России Владимир Путин не отвергает контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил журналистам в понедельник, 1 июля,
«Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает, он абсолютно готов к контактам», — сказал Песков.
Он просто говорит, что нам, безусловно, нужно сначала понять политику наших собеседников, их стратегическую линию, точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми.
Президент России еще ни разу не встречался со своим украинским коллегой, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Путин ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины. По словам Путина, это связано с недружественной риторикой Зеленского.