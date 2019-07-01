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14:16 (мск), источник: Ведомости

Кремль заявил о готовности Путина к прямому контакту с Зеленским

Президент России Владимир Путин не отвергает контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил журналистам в понедельник, 1 июля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложения украинских политиков о желательности прямых контактов между двумя президентами, без участия Нормандской четверки.

Источник: Reuters

«Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает, он абсолютно готов к контактам», — сказал Песков.

Он просто говорит, что нам, безусловно, нужно сначала понять политику наших собеседников, их стратегическую линию, точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Президент России еще ни разу не встречался со своим украинским коллегой, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Путин ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины. По словам Путина, это связано с недружественной риторикой Зеленского.

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