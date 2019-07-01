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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Чиновники во Франции десятки лет получали зарплату просто так

Работники государственных служб на французском Лазурном Берегу десятилетиями получали зарплату после того, как их должности были упразднены. Некоторым из них платили ни за что в течение последних 30 лет, сообщает Ouest France.

Источник: AFP 2019

Несколько десятков человек много лет получали от 457 до 2468 евро в месяц, фактически не выполняя при этом никакой работы. К этому привела некачественная работа кадровых служб. После того, как различные секторы инфраструктуры в городах региона были приватизированы, муниципальные работники должны были получать новые должности, но не получали их.

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Они, однако, получали автоматические прибавки к жалованию одновременно с их коллегами, работающими в других службах, и числились среди сотрудников. Многим из них в итоге находили работу — но аудиторы в итоге выявили 32 человека, которым так и не пришло ни одного предложения. В сумме государственный бюджет потратил на их обеспечение более 22 миллионов евро.

Сообщается, что один из этих работников открыл ресторан и получал одновременно прибыль от него и государственную зарплату в течение восьми лет. Иметь собственный бизнес французским чиновникам запрещено законом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, придя к власти, объявил о планах сократить бюджетные траты — более 20 процентов рабочих мест страны. Это вызвало негодование французов. Не урезать бюджетный сектор — одно из требований «желтых жилетов», массово протестующих на улицах французских городов.

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