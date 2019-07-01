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1 июля, источник: Аргументы и факты

Иран заявил, что за полчаса уничтожит Израиль в случае нападения США

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур также назвал «политическим блефом» заявление американского лидера Дональда Трампа об отмене удара по Ирану в последние десять минут.

Источник: AP 2019

Глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения США на страну Тегеран уничтожит Израиль в течение получаса, сообщает агентство Mehr.

Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса.
Моджтаба Зоннур
глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам

Кроме того, он назвал заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану в последние десять минут «политическим блефом». «Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы», — заявил Зоннур.

Он добавил, что Иран обладает внушительной военной мощью и что советники Трампа понимают, что нападение на республику закончится поражением.

По словам Зоннура, все 36 американских военных баз в регионе находятся под наблюдением Тегерана.

Отношения Ирана и США обострились, когда американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики. Вашингтон продолжает усиливать давление на Тегеран, чтобы «изменить его поведение».

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