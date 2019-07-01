Иран заявил, что за полчаса уничтожит Израиль в случае нападения США

Глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения США на страну Тегеран уничтожит Израиль в течение получаса, сообщает агентство Mehr.
Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса.
Моджтаба Зоннурглава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам
Кроме того, он назвал заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану в последние десять минут «политическим блефом». «Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы», — заявил Зоннур.
Он добавил, что Иран обладает внушительной военной мощью и что советники Трампа понимают, что нападение на республику закончится поражением.
По словам Зоннура, все 36 американских военных баз в регионе находятся под наблюдением Тегерана.
Отношения Ирана и США обострились, когда американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики. Вашингтон продолжает усиливать давление на Тегеран, чтобы «изменить его поведение».