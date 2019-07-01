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1 июля, источник: Lenta.Ru

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Турция может закупить истребители у России, если США откажутся поставлять стране самолеты F-35. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AFP 2019

Турецкие власти готовятся к введению санкций со стороны Вашингтона. Анкара закупила запчасти к оружию, произведенному в США. Также страна ищет альтернативу истребителям F-35 и рассматривает закупку самолетов у России.

США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Вашингтон опасается, что если турецкая сторона получит и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Турция и Россия заключили соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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