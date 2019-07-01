1 июля, источник: Lenta.Ru
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Турция может закупить истребители у России, если США откажутся поставлять стране самолеты F-35. Об этом сообщает Bloomberg.
Турецкие власти готовятся к введению санкций со стороны Вашингтона. Анкара закупила запчасти к оружию, произведенному в США. Также страна ищет альтернативу истребителям F-35 и рассматривает закупку самолетов у России.
США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции
Турция и Россия заключили соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.