Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изменения с 1 июля, о которых полезно знать автомобилистам
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
«Я решилась»: 65-летняя Любовь Успенская ищет донора для ЭКО
Оксана Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок
Как Сергиев Посад будут превращать в город для человека
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Российские прилавки заполонила ядовитая черешня
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Принцесса Диана отомстила мужу перед смертью
Михалкова не надела белье под платье - фото
«Я в ярости»: реакция на новый бренд нижнего белья
Уникальная сцена из комедии СССР, поразившая всех
Как живет человек, который ненавидит свое тело: история
Женские болезни: лечить или не трогать
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
9В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание
03:38 (мск), источник: Daily Storm

Россия передумала отменять визы для граждан Грузии из-за волнений в Тбилиси

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также назвал запрет на перелеты между странами адекватной реакцией Москвы.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что российские власти незадолго до волнений в Тбилиси и последовавшего за ним кризиса в отношениях двух стран задумались об отмене виз для граждан этого государства. Однако затем такой шаг решили отложить «до лучших времен», сказал дипломат в интервью «Коммерсанту». Он также считает, что запрет на авиаперелеты между странами — адекватная реакция Москвы на произошедшее.

Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придется подождать до лучших времен.
Григорий Карасин
замглавы МИД РФ

Он также подчеркнул, что власти РФ сделали визовый режим для граждан Грузии максимально либеральным и готовы были двигаться дальше, вплоть до отмены разрешений на въезд.

Читайте также
Абхазия закрыла границу с Грузией

Он также сказал, что молодежь в Грузии, участвовавшая в массовых волнениях, попала под влияние провокаторов, «которые умело развернули внутриполитическую борьбу в антироссийское русло». «Сейчас, как мне кажется, в Тбилиси все это поняли. Там уже начался определенный откат эмоций», — полагает дипломат.

Карасин добавил, что считает нормальной реакцию Москвы на беспорядки в Тбилиси, выразившуюся в запрете на перелеты в Грузию. «Это абсолютно адекватная реакция. Да, она жесткая, но иначе и быть не может. Ведь речь идет о сотнях тысяч российских туристов. Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы», — пояснил замглавы МИД.

Карасин также рассказал, что должны сделать власти Грузии, чтобы Россия сняла наложенные ограничения.

Мы ожидаем нормализации ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан.
Григорий Карасин
замглавы МИД РФ

В ответ на замечание журналиста «Коммерсанта» о том, что туристы из РФ не жалуются на угрозы в этой стране, дипломат заявил: «Задача государства предвидеть и просчитывать наперед возможные риски, а не ждать, когда они реализуются. Еще раз повторю: наше решение [о прекращении полетов] было необходимым», — резюмировал Карасин.

Читайте также
Путешественников призвали посетить Грузию «назло Путину»

Протесты в столице Грузии начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент на 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, поскольку возглавлял сессию.

Однако такой поступок возмутил грузинских оппозиционеров. Они сорвали заседание и облили Гаврилова водой. Позднее в Тбилиси началась массовая акция протеста, переросшая в столкновения с полицией. Кроме того, в ходе волнений был сожжен флаг РФ, участники беспорядков также выкрикивали антироссийские лозунги.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Он также обязал правительство России принять меры по возвращению граждан РФ из этой страны. Туроператорам было рекомендовано воздержаться от продажи путевок в Грузию.

Роман Чугуевский

Следите за развитием темы Протесты в Грузии
 В Москве завершился первый день международного форума «Развитие парламентаризма»
«Сейчас решается будущее «Единой России»
«Аэрофлот» отменяет часть рейсов в Прагу
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на вокзал
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
CNBC: Россия сможет изготовить только 60 ракет «Авангард»
Фотограф показал, что съедают дети из разных стран за неделю
Тегеран пригрозил уничтожить Израиль в случае атаки США
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд отмечает 103-летие Двукратная лауреатка «Оскара» и последняя оставшаяся в живых кинодива 30-х годов принимает поздравления
Авто
Новые реалии — штраф за превышение скорости на 1 км/ч Власти Финляндии приняли решение радикально ужесточить наказание для нарушителей ПДД
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов без репетиторов и нервного срыва Шесть выпускников рассказали, как им это удалось
Леди
В сети обсуждают «кукольную» красоту 19-летней дочери Тины Канделаки Мелания не похожа на звездную маму.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь