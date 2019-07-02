03:38 (мск), источник: Daily Storm
Россия передумала отменять визы для граждан Грузии из-за волнений в Тбилиси
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также назвал запрет на перелеты между странами адекватной реакцией Москвы.
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что российские власти незадолго до волнений в Тбилиси и последовавшего за ним кризиса в отношениях двух стран задумались об отмене виз для граждан этого государства. Однако затем такой шаг решили отложить «до лучших времен», сказал дипломат в интервью «Коммерсанту». Он также считает, что запрет на авиаперелеты между странами — адекватная реакция Москвы на произошедшее.
Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придется подождать до лучших времен.
Он также подчеркнул, что власти РФ сделали визовый режим для граждан Грузии максимально либеральным и готовы были двигаться дальше, вплоть до отмены разрешений на въезд.
Он также сказал, что молодежь в Грузии, участвовавшая в массовых волнениях, попала под влияние провокаторов, «которые умело развернули внутриполитическую борьбу в антироссийское русло». «Сейчас, как мне кажется, в Тбилиси все это поняли. Там уже начался определенный откат эмоций», — полагает дипломат.
Карасин добавил, что считает нормальной реакцию Москвы на беспорядки в Тбилиси, выразившуюся в запрете на перелеты в Грузию. «Это абсолютно адекватная реакция. Да, она жесткая, но иначе и быть не может. Ведь речь идет о сотнях тысяч российских туристов. Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы», — пояснил замглавы МИД.
Карасин также рассказал, что должны сделать власти Грузии, чтобы Россия сняла наложенные ограничения.
Мы ожидаем нормализации ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение
каких-либоугроз для безопасности наших граждан.
В ответ на замечание журналиста «Коммерсанта» о том, что туристы из РФ не жалуются на угрозы в этой стране, дипломат заявил: «Задача государства предвидеть и просчитывать наперед возможные риски, а не ждать, когда они реализуются. Еще раз повторю: наше решение [о прекращении полетов] было необходимым», — резюмировал Карасин.
Протесты в столице Грузии начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент на 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, поскольку возглавлял сессию.
Однако такой поступок возмутил грузинских оппозиционеров. Они сорвали заседание и облили Гаврилова водой. Позднее в Тбилиси началась массовая акция протеста, переросшая в столкновения с полицией. Кроме того, в ходе волнений был сожжен флаг РФ, участники беспорядков также выкрикивали антироссийские лозунги.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Он также обязал правительство России принять меры по возвращению граждан РФ из этой страны. Туроператорам было рекомендовано воздержаться от продажи путевок в Грузию.
Роман Чугуевский