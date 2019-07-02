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04:31 (мск), источник: ТАСС

Экс-президент Украины Кравчук назвал небывалым конфликт Зеленского и Климкина

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/ — Леонид Кравчук дал негативную оценку действиям министра иностранных дел страны.

Источник: РИА "Новости"

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал небывалым в истории страны конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Павла Климкина и дал негативную оценку действиям министра иностранных дел.

Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил в известность главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику.
Леонид Кравчук
первый президент Украины (цитата по телеканалу NewsOne)
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Кравчук подчеркнул, что за международную политику отвечает глава государства. «У нас в Конституции прямо написано, что за международную политику отвечает глава государства. Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют Путин с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать», — сказал он.

27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИД, который без его ведома ответил на ноту России относительно арестованных в РФ украинских моряков. После заявления Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению президента. Зеленский в понедельник, 1 июля, направил письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление о его увольнении.

Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении уйти в отпуск с 3 июля.

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