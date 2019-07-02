04:31 (мск), источник: ТАСС
Экс-президент Украины Кравчук назвал небывалым конфликт Зеленского и Климкина
КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/ — Леонид Кравчук дал негативную оценку действиям министра иностранных дел страны.
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал небывалым в истории страны конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Павла Климкина и дал негативную оценку действиям министра иностранных дел.
Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил в известность главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику.
Кравчук подчеркнул, что за международную политику отвечает глава государства. «У нас в Конституции прямо написано, что за международную политику отвечает глава государства. Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют Путин с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать», — сказал он.
27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИД, который без его ведома ответил на ноту России относительно арестованных в РФ украинских моряков. После заявления Зеленского
В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении уйти в отпуск с 3 июля.