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02:10 (мск), источник: Известия

Американская разведка указала на проблемы производства ракет «Авангард»

В России произведут не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные отчета разведки США. Как уточнил источник, знакомый с его содержанием, РФ якобы не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидается, что они не произведут более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей», — отметил источник, цитирует «Интерфакс».

«Авангард» достигнет первоначальной оперативной готовности к 2020 году, уверены в американской разведке.

Разработка подобного оружия станет значительным шагом, который позволит Москве обойти Соединенные Штаты и КНР в данной сфере, подчеркивает телеканал.

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В октябре прошлого года CNBC сообщал о проблемах с поставками для ракет углеволокна — материала, который выдерживает экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях.

Боевой блок «Авангарда» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. Также возможности крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств ПРО.

Кроме того, сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше — 30 чисел Маха.

В конце 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Ракеты сбили условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин.

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