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08:14 (мск), источник: Известия

Трамп обвинил Иран в «игре с огнем»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран «играет с огнем». Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Тегеран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, разрешенный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Источник: Reuters

«Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и играют с огнем», — цитирует главу Белого дома ТАСС во вторник, 2 июля. По словам президента, в текущий момент ему нечего сказать иранской стороне.

1 июля иранское агентство Fars со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Тегеран превысил допустимый лимит в 300 кг обогащенного урана. Информацию подтвердили инспекторы международного агентства, которые провели соответствующие замеры.

Это подтвердил и глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. При этом представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави отметил, что шаги республики по сокращению обязательств по СВПД «обратимы». По его словам, все зависит от стран Европы, которых он призвал активизировать усилия по спасению ядерной сделки.

Отношения между Ираном и США обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном (СВПД) и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки.

В ближневосточном государстве подобные действия назвали незаконными и необоснованными.
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Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. В произошедшем США обвинили Иран.

20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в связи с нарушением воздушного пространства республики. В Пентагоне утверждают, что инцидент произошел в международном пространстве над Ормузским проливом.

Трамп назвал инцидент с БПЛА «очень большой ошибкой». Глава Белого дома заявил, что хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам исламской республики, но в последний момент передумал, так как атака могла привести к гибели мирных людей.

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Летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией — был подписан СВПД по иранской ядерной программе. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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