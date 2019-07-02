09:40 (мск), источник: Интерфакс
Запрет полетов в Чехию стал ответом Праги на предложения Москвы по транссибирским маршрутам
Москва. 2 июля. INTERFAX. RU — Об этом узнал информированный источник «Интерфакса».
В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов “Аэрофлота” и “Уральских авиалиний”», — сказал собеседник агентства.
Ранее «Аэрофлот», входящий в группу «Аэрофлота» перевозчик «Победа» и «Уральские авиалинии» сообщили об отмене части рейсов в Чехию
Так, «Аэрофлот» отменил 2 июля рейсы между Москвой и Прагой SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 остались в расписании. «Победа» отменила в этот день рейсы Москва — Карловы Вары.
«Уральские авиалинии» со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами «Жуковский» (Москва) и «Кольцово» (Екатеринбург) «в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты». Позднее (9:11 мск) авиакомпания сообщила о возобновлении авиасообщения. «Мы летаем только в Прагу», — заявил гендиректор компании.