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10:11 (мск), источник: РИА Новости

Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы Канска

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дороги, решив, что она «качает права». Видео встречи опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

Глава региона резко отреагировал на вопрос женщины, видел ли губернатор дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть… Мы и дорогу видели…, если ее размоет, значит, ее восстановят», — ответил Усс.

В пресс-службе губернатора получить комментарии РИА Новости пока не удалось.

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Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей — 42 человека со специализированной техникой.

По уточненным данным МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживает 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск Усс заявил, что пик опасности пройден, и главная задача состоит в обеспечении сохранности имущества и надлежащем оформлении документов для компенсации ущерба.

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Красноярский губернатор Усс приехал в затопленный наводнением Канск поправить воротничок
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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