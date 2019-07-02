Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы Канска

Глава региона резко отреагировал на вопрос женщины, видел ли губернатор дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть… Мы и дорогу видели…, если ее размоет, значит, ее восстановят», — ответил Усс.
В пресс-службе губернатора получить комментарии РИА Новости пока не удалось.
Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей — 42 человека со специализированной техникой.
По уточненным данным МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживает 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск Усс заявил, что пик опасности пройден, и главная задача состоит в обеспечении сохранности имущества и надлежащем оформлении документов для компенсации ущерба.