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12:07 (мск), источник: Ведомости

Чехия ограничила авиасообщение с Россией

Несколько российских авиакомпаний во вторник, 2 июля, отменили рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать ранее выданные разрешения на полеты. Это нарушает соглашение о воздушном сообщении с Россией, заявили в Минтрансе.

Источник: РИА "Новости"

Часть рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» со вторника приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье, однако позже полеты из Екатеринбурга были возобновлены. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва — Карловы Вары.

Официально причины, по которым Чехия аннулировала разрешения на полеты, не назывались. Это не связано с политикой, речь идет только об экономических вопросах, заявил ТАСС заместитель председателя палаты депутатов чешского парламента Войтех Филип. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это произошло из-за недовольства чешской стороны условиями транссибирских маршрутов для ее национального перевозчика Czech Airlines: Минтранс не согласовал полеты авиакомпании по маршруту Москва — Сеул. Ограничения с российской стороны были введены 30 июня. После этого Чехия воспользовалась правилом паритетности и аннулировала разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

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Переговорный процесс между авиавластями стран продолжается, отметили в Минтрансе. Ведомство ожидает, что вопрос будет решен в сжатые сроки.

По данным Росстата, в прошлом году россияне совершили 494 000 выездных туристических поездок в Чехию, в I квартале 2019 г. — 105 000. В последнее время спрос россиян на туры в Чехию снижался из-за сокращения объемов прямых перевозок, жестких визовых требований и общего снижения доходов населения, пишет Ассоциация туроператоров России.

Ранее российские власти решили приостановить авиасообщение с Грузией. Ограничения на полеты в эту страну начнут действовать с 8 июля. Поводом стали митинги в Грузии, вызванные приездом российской делегации в Тбилиси для участия в Международной ассамблее православия.

«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу
Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Отмена авиарейсов из России в Чехию
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