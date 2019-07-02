12:07 (мск), источник: Ведомости
Чехия ограничила авиасообщение с Россией
Несколько российских авиакомпаний во вторник, 2 июля, отменили рейсы в Чехию
Часть рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» со вторника приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье, однако позже полеты из Екатеринбурга были возобновлены. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва — Карловы Вары.
Официально причины, по которым Чехия аннулировала разрешения на полеты, не назывались. Это не связано с политикой, речь идет только об экономических вопросах, заявил ТАСС заместитель председателя палаты депутатов чешского парламента Войтех Филип. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это произошло
Переговорный процесс между авиавластями стран продолжается, отметили в Минтрансе. Ведомство ожидает, что вопрос будет решен в сжатые сроки.
По данным Росстата, в прошлом году россияне совершили 494 000 выездных туристических поездок в Чехию, в I квартале 2019 г. — 105 000. В последнее время спрос россиян на туры в Чехию снижался
Ранее российские власти решили приостановить авиасообщение с Грузией. Ограничения на полеты в эту страну начнут действовать с 8 июля. Поводом стали митинги в Грузии, вызванные приездом российской делегации в Тбилиси для участия в Международной ассамблее православия.