В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства

«К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов», — заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По его словам, органами Госавтоинспекции ослаблен контроль в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автодорог. «Не во всех регионах организована деятельность по привлечению к административной ответственности юридических лиц в связи с неисполнением ими указанной обязанности», — рассказал Буксман, упомянув в связи с этим Кировскую, Костромскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую и Смоленскую области.
При возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях инспекторами ГИБДД повсеместно игнорируются нормы КоАП РФ и не соблюдаются процессуальные права участников административного производства, заявил Буксман.
«С серьезными нарушениями законодательства осуществляется работа органов Госавтоинспекции по принудительному взысканию наложенных штрафов», — добавил он.
По его словам, недовольство населения вызывает и деятельность Госавтоинспекции в части несвоевременного снятия запретов на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств должников, с которых соответствующие ограничения органами ФССП сняты.