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13:33 (мск), источник: РИА Новости

В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далёкая от совершенства деятельность контролирующих органов, в том числе ГИБДД, заявил во вторник первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

Источник: РИА Новости

«К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов», — заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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По его словам, органами Госавтоинспекции ослаблен контроль в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автодорог. «Не во всех регионах организована деятельность по привлечению к административной ответственности юридических лиц в связи с неисполнением ими указанной обязанности», — рассказал Буксман, упомянув в связи с этим Кировскую, Костромскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую и Смоленскую области.

При возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях инспекторами ГИБДД повсеместно игнорируются нормы КоАП РФ и не соблюдаются процессуальные права участников административного производства, заявил Буксман.

«С серьезными нарушениями законодательства осуществляется работа органов Госавтоинспекции по принудительному взысканию наложенных штрафов», — добавил он.

По его словам, недовольство населения вызывает и деятельность Госавтоинспекции в части несвоевременного снятия запретов на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств должников, с которых соответствующие ограничения органами ФССП сняты.

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