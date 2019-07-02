Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.
«Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены, — подчеркивается в документе. — Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран».
«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля.
В компании собираются перевезти пассажиров отмененных рейсов оставшимися (SU2012/2013 и SU2024/2025), перенаправить часть из них на рейсы других перевозчиков. А тем, кто забронировал рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая SU2017 за 3 июля), предложили оформить возврат билета без сборов или выбрать маршрут на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за корректировку маршрута.
Компания подчеркивает, что «внимательно следит за сложившейся ситуацией», и будет оперативно оповещать пассажиров через центр бронирования и информации.
«Уральские авиалинии» сообщили, что на неопределенный срок задерживаются рейсы У6−701 Екатеринбург — Прага и У6−751 Жуковский — Прага и обратно от 2 июля. В компании пообещали предоставить всем пассажирам необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам, и объяснили, что задержка произошла из-за решения авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.
Компания также будет сообщать пассажирам обо всех изменениях ситуации через call-центр. Кроме того, информация будет доступна на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях. Позднее перевозчик возобновил авиасообщение. «Мы летаем только в Прагу», — заявил его гендиректор Сергей Скуратов.
Рейс Екатеринбург — Прага, который должен был вылететь в 05:50 мск, задержали на четыре часа в аэропорту Кольцово, и вылетел он только в 10:15 по мск.
Отмена рейсов «Победы»
«Победа» закроет рейсы из Москвы в Карловы Вары. Согласно заявлению официального представителя лоукостера, компания была вынуждена отменить рейсы в Карловы Вары по требованию чешских авиационных властей.
Перевозчик пообещал вернуть средства не улетевшим пассажирам в полном объеме.
Реакция российской стороны
В Минтрансе заявили, что действия чешских авиационных властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. В ведомстве подчеркнули, что вопрос об ограничении авиасообщения решат в сжатые сроки.
Ростуризм сообщил, что находится в постоянном контакте с Росавиацией по ситуации с отменой рейсов.
Экономические причины
По данным источника, близкого к руководству авиационной отрасли Чехии, причиной сокращения числа рейсов «Аэрофлота» стало то, что российское и чешское министерства транспорта не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков. Данная ситуация должна вскоре измениться, добавил собеседник ТАСС.
По данным источника в одной из авиакомпаний, летающих в Чехию, ограничение полетов российских авиакомпаний связано с отказом согласовать транссибирские перелеты рейсов Czech Airlines по маршруту Прага — Сеул.
Позднее в Чехии заявили, что решение об ограничении авиасообщения с Россией не связано с политикой — речь идет только об экономических вопросах.
«Это только экономические вещи, [речь идет о том], сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько — в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько — через Россию», — объяснил заместитель председателя Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чешской Республики Войтех Филип.