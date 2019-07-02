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13:22 (мск), источник: Ведомости

Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний

Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний, сообщает пресс-служба минтранса республики. В сообщении уточняется, что ограничения сняты в ответ на решение российского Минтранса разрешить Czech Airlines полеты в Россию. Однако Россия разрешила чешскому авиаперевозчику полеты лишь до 7 июля, поэтому Прага также разрешила полеты российских авиакомпаний в Чехию только до этого срока.

Источник: РИА "Новости"

Продление срока действия разрешения будет зависеть от договоренностей между чешскими и российскими авиационными властями. «Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — отметили в чешском минтрансе.

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Ранее сегодня несколько российских авиакомпаний отменили рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва — Карловы Вары. Это нарушает соглашение о воздушном сообщении с Россией, заявили в российском Минтрансе.

Официально причины, по которым Чехия аннулировала разрешения на полеты, не сообщались. Это не связано с политикой, речь идет только об экономических вопросах, говорил ТАСС заместитель председателя палаты депутатов чешского парламента Войтех Филип. «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники сообщали, что это произошло из-за недовольства Праги условиями транссибирских маршрутов для ее национального перевозчика Czech Airlines: российский Минтранс не согласовал полеты авиакомпании по маршруту Москва — Сеул. Ограничения с российской стороны были введены 30 июня. После этого Чехия воспользовалась правилом паритетности и аннулировала разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

Следите за развитием темы Отмена авиарейсов из России в Чехию
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