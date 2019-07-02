13:22 (мск), источник: Ведомости
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний, сообщает
Продление срока действия разрешения будет зависеть от договоренностей между чешскими и российскими авиационными властями. «Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — отметили в чешском минтрансе.
Ранее сегодня несколько российских авиакомпаний отменили рейсы в Чехию
Официально причины, по которым Чехия аннулировала разрешения на полеты, не сообщались. Это не связано с политикой, речь идет только об экономических вопросах, говорил ТАСС заместитель председателя палаты депутатов чешского парламента Войтех Филип. «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники сообщали, что это произошло