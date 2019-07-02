Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Женские болезни: лечить или не трогать
Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд отмечает 103-летие
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Дело извозчика КомароваКак в СССР появился первый серийный убийца
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Известная марка уходит в прошлое
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Мать детей Пугачевой: ответ Орбакайте на слухи
Охранник "Пятёрочки" задушил покупателя - СМИ
Принцесса Диана отомстила мужу перед смертью
«Я в ярости»: реакция на новый бренд нижнего белья
Ответ бренда нижнего белья, вызвавшего ярость
Как живет человек, который ненавидит свое тело: история
Женские болезни: лечить или не трогать
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10В Японии начался саммит G20
8Самые экстремальные поселения на планете
13:46 (мск), источник: Life.ru

Качнуть права хотите? Как чиновники общаются с простыми россиянами

Только вчера премьер-министр Дмитрий Медведев говорил об ощущении дефицита доверия к представителям партии власти и требовал менять формат общения с людьми. А сегодня оригинальный формат общения продемонстрировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Самые мягкие критики назвали его поступок «барством». Этот и другие случаи — ниже.

Источник: Администрация Губернатора Красноярского края

Качнуть права хотите?

Губернатор Красноярского края Александр Усс приехал в Канск. Там сильное наводнение затопило 130 домов, многие люди лишились имущества. Одна из женщин, расстроенная бедствием, обратилась к губернатору с вопросом. На что тот отреагировал так, словно жители ему что-то должны. Вот какой был разговор:

— Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдёт и размоет? За нами вертолёты будут присылать? — спросила жительница Канска Наталья Заморозова.

— Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную, — ответил губернатор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Наталья рассказала изданию НГС24 о своей реакции на грубость губернатора:

Мы такого не ожидали. Я пыталась привлечь внимание, потому что, если дорогу размоет, мы реально окажемся отрезанными от мира. Все были удивлены, что губернатор может так отвечать. Мягко говоря, все были в шоке.

В Госдуме потребовали извиниться перед жителями.

Глава пресс-службы Красноярского края Елена Уляшева посчитала, что ситуация не стоит того. Она написала, что «совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим».

Паводки в Иркутской области
12:50 (мск)Иркутские ученые объяснили наводнение в области аномальными процессами в атмосфере
11:52 (мск)Роскосмос показал на фото масштабы наводнения в Иркутской области
10:11 (мск)Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы Канска

Алкаши и тунеядцы

Риторика красноярского губернатора — не первый и не последний пример высокомерного отношения к людям. Например, в марте этого года в областной думе Волгограда обсуждали вопрос соцдоплат к пенсиям. И местный депутат Гасан Набиев высказался так:

Малоимущий сам себя создал. Мог бы стать нормальным человеком. Алкаши и тунеядцы получают пенсии по восемь тысяч рублей.

Политик извинился за свои слова позже и признал их неккоректными. Хотя и сказал, что не согласен с тем, что те люди, кто трудился, и те, кто бездельничал, получают одинаковые доплаты.

Государство не просило вас рожать

Ещё один яркий случай был в феврале. Директор Департамента молодёжной политики Свердловской области сказала, что молодёжи государство ничего не должно. Должны родители.

Новость
Глацких, Чубайс и остальные: что говорили чиновники

«Государство не просило вас рожать», — произнесла чиновница с трибуны, чем шокировала многих.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал провести проверку в Департаменте молодёжной политики, который возглавляла Ольга Глацких. Сперва ей вынесли выговор. А через две недели она уволилась «по собственному желанию». Это лишь пара примеров. Ещё несколько можете прочитать тут и тут.

Показательно и то, что обычно чиновники не извиняются перед людьми сразу же. Они идут на попятную лишь в том случае, если поднимается шум в прессе и их должности что-то угрожает. В иных обстоятельствах они заявляют, что вели себя согласно обстоятельствам и ничего страшного не случилось.

Красноярский губернатор жестко ответил на вопрос пострадавшей от наводнения
Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
 Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Россиянка попала в тройку красавиц Miss Freedom of the World — 2019
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний
«Далекая от совершенства»: ГИБДД подверглась жесткой критике
Наводнение в Иркутской области показали из космоса (фото)
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Tesla Model S, электроролики и байк за 600 тысяч. Как выглядит техника 2019 года Более 70 видов техники на трех площадках.
Кино
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны» Модель Саша Лусс, исполнившая главную роль в новом боевике Люка Бессона, представила картину российским звездам
Авто
Для президента Беларуси купили новый (очень дорогой) лимузин Новый бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard был замечен и сфотографирован возле минского стадиона «Динамо»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет Стать матерью никогда не поздно – это отлично иллюстрирует наша подборка
Леди
Боярский, Маликов и другие звездные мужчины, которые женились один раз Эти звезды не размениваются на случайные интрижки и флирт на стороне
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь