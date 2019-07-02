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15:43 (мск), источник: Ведомости

Вице-премьер Борисов опроверг наличие проблем при производстве ракет «Авангард»

Вице-премьер России Юрий Борисов опроверг наличие проблем при производстве и поставках гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», передает ТАСС. «Производство и поставка комплексов “Авангард” с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев», — передали агентству слова Борисова в аппарате вице-премьера.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В понедельник, 1 июля телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада разведки США сообщил, что Россия может произвести не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Причина заключается в том, что до сих пор не найден поставщик углеродного волокна с нужными характеристиками. «Разработка выходит слишком дорогостоящей», — заявил телеканалу один из источников, знакомый с содержанием доклада.

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре прошлого года CNBC сообщил о наличии проблем у российской стороны с поставками углеволокна для ракет. Необходимый материал должен выдерживать экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Владимир Путин впервые рассказал о серийном производстве «Авангарда» 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. Система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, говорил Путин. По его словам, ракета в воздухе движется к цели как огненный шар. При этом температура на ее поверхности составляет 1600−2000 градусов по Цельсию, рассказывал президент.

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