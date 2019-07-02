17:39 (мск), источник: РИА Новости
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости
Сумма составила около 33 миллионов евро.
Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы в конце июня 2017 года — до тех пор, пока права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены в полном объеме.
На прошлой неделе ПАСЕ пригласила Россию к участию в июньской сессии, а 26 июня приняла резолюцию, подтверждающую ее права в полном объеме. После этого российская делегация вернулась к полноформатной работе в ассамблее.