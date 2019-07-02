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17:39 (мск), источник: РИА Новости

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Источник: РИА Новости

Сумма составила около 33 миллионов евро.

Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы в конце июня 2017 года — до тех пор, пока права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены в полном объеме.

На прошлой неделе ПАСЕ пригласила Россию к участию в июньской сессии, а 26 июня приняла резолюцию, подтверждающую ее права в полном объеме. После этого российская делегация вернулась к полноформатной работе в ассамблее.

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