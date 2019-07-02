Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

21:45 (мск), источник: ТАСС
«Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни <…> Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она.
«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», — отметила Голикова, подчеркнув, что в
«Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] — на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от
Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации. «Без вашего профессионального участия в регионах — в значительном количестве, не во всех — позитивные процессы могут не происходить», — сказала она, отметив, что в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования.