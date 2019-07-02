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21:45 (мск), источник: ТАСС

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

Источник: РИА "Новости"

«Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни <…> Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она.

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», — отметила Голикова, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и «группы заболеваний, от которых не умирают».

По ее словам, после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.
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«Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] — на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%», — сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации. «Без вашего профессионального участия в регионах — в значительном количестве, не во всех — позитивные процессы могут не происходить», — сказала она, отметив, что в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования.

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