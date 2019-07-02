Путин утвердил список поручений по итогам «Прямой линии»

О задолженности по зарплате
Так, Генпрокуратуре и правительству поручено принять меры для устранения нарушений выплат зарплат, в том числе, бюджетникам.
Доложить о выполнении необходимо до 1 октября, далее — раз в полгода. Ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка.
О детских пособиях
Президент поручил с 1 января 2020 года увеличить выплаты по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет. В том случае, если среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, то пособие должно сравняться с прожиточным минимумом.
Об обезболивании
В срок до 1 октября Путин поручил Минздраву определить случаи, когда медикам позволят увеличить объем наркотических и психотропных препаратов для обезболивания пациентов при острых и хронических болях.
О декриминализации нарушений оборота наркотиков врачами
В эти же сроки МВД и Минздрав должны проанализировать случаи привлечения медиков и фармацевтов к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков и психотропных веществ. При необходимости ведомства должны внести предложения по декриминализации таких нарушений, совершенных по неосторожности и не представляющих опасности для общества.
О зарплатах на скорой помощи
До 15 августа Минздрав совместно с властями регионов должен проанализировать уровень средней зарплаты персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь.
О зарплатах пожарных
С 1 августа зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС поручено довести до 24 тысяч рублей, а с 2020 года — до 32 тысяч.
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О льготной ипотеке
Минфину и Центробанку до 1 августа поручено принять меры, чтобы не было необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготных ипотечных кредитов.
Путин в ходе прямой линии назвал реальной ошибкой правительства тот факт, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
О законе об оскорблении государства
Генпрокуратура и Роскомнадзор до 1 ноября должны изучить практику возбуждения административных дел об оскорблении государства в интернете.
При необходимости ведомства должны «принять меры по недопущению необоснованного привлечения» к ответственности или блокирования сайтов.