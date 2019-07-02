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21:33 (мск), источник: РИА Новости

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й.

Ранее внесенные Москвой 33 миллиона евро — это выплата за текущий год, отметил Хольтген.

Россия и ПАСЕ

Москву лишили основных прав в Парламентской ассамблее пять лет назад — из-за событий на Украине и вокруг Крыма.

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.

Весной ПАСЕ подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи высказали крайнее возмущение: Киев, Тбилиси и Лондон подготовили более 200 поправок к документу, но принята была лишь одна, после чего голосование прошло в пользу России.

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