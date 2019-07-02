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19:43 (мск), источник: Интерфакс

Путин отменил участие в форуме «Реки России» и встретится с Шойгу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России» в Тверской области во вторник, в ближайшее время он встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент действительно решил отменить свое участие в форуме», — сказал он «Интерфаксу» во вторник вечером.

Путин в ближайшее время намерен провести встречу с министром обороны Шойгу.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Так Песков ответил на вопрос, связана ли отмена посещения президентом форума в Тверской области с трагедией на глубоководном аппарате, и не планирует ли он сегодня вечером обсудить ее с руководством Минобороны.

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