Путин отменил участие в форуме «Реки России» и встретится с Шойгу

«Президент действительно решил отменить свое участие в форуме», — сказал он «Интерфаксу» во вторник вечером.
Путин в ближайшее время намерен провести встречу с министром обороны Шойгу.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Так Песков ответил на вопрос, связана ли отмена посещения президентом форума в Тверской области с трагедией на глубоководном аппарате, и не планирует ли он сегодня вечером обсудить ее с руководством Минобороны.
1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли от отравления продуктами горения. Военные следователи выясняют обстоятельства гибели подводников.
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