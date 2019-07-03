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03:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину. Об этом он сообщил, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, пишет агентство БелТА.

Источник: AP 2019

По его словам, кроме тех вариантов, которые будут прописаны в законе, у Белоруссии есть несколько вариантов. В частности, государство может обратиться за помощью в НАТО. «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. Вы хотите этого варианта? Я — нет», — подчеркнул Лукашенко.

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Другой вариант — попросить помощи у России. «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее», — заявил белорусский лидер.

При этом он обратил внимание на то, что гарантии защиты Москвой будут возможны только в том случае, если Белоруссия войдет в состав России. Лукашенко заключил, что не хотел бы договариваться об этом.

В январе текущего года Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут для страны непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб». В декабре 2018-го он говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

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