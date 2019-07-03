ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД

Согласно заявлению, межведомственная рабочая группа проведет обсуждение вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожного движения. Также отмечается, что на сегодняшний день необходимые разделы в ПДД с трудом находит даже личный состав, не говоря уже об участниках дорожного движения, пишет ТАСС.
21 июня эксперты Министерства внутренних дел России опубликовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы водителей.
В числе прочего сотрудникам ГАИ могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
13 июня сообщалось, что для проверки водителей на состояние наркотического опьянения будут использовать новый тест. На данный момент существует пять причин, по которым инспектор может инициировать проверку: запах, неустойчивое состояние, нарушение речи, покраснение кожного покрова и странное поведение. Теперь ГИБДД предложило ввести шестой пункт — «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».