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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях саммита G20 в Осаке обсудил с президентом России Владимиром Путиным крушение малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Детали разговора премьер раскрывать отказался, но сказал, что продолжит поднимать тему этой авиакатастрофы.

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«Я говорил с президентом Путиным о MH17. Это по-прежнему открытая рана для Нидерландов, но также и для многих стран мира. Поэтому, если у меня есть возможность обсудить это с российским президентом, я это сделаю», — сказал господин Рютте голландской службе новостей RTL Nieuw.

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Он пояснил, что обсуждение авиакатастрофы было конфиденциальным, «в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы». Премьер-министр Нидерландов также не раскрыл, какой была реакция президента России на разговор. «Я никогда не смогу рассказать, что говорил мой собеседник, из-за конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени своего собеседника», — объяснил Марк Рютте.

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777−200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

19 июня 2019 года совместная следственная группа по расследованию крушения опубликовала доклад, в котором назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Владимир Путин считает, что представленные международными следователями доклады не содержат доказательств вины России.

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