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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп согласился на мини-парад

Мэрия Вашингтона не пустила военную технику на улицы города.

4 июля в Вашингтоне впервые за почти 30 лет пройдет военный парад, приуроченный ко Дню независимости. Президент США Дональд Трамп в последние два года неоднократно настаивал на проведении масштабной церемонии с участием боевой техники, самолетов и армейских подразделений, но до сих пор эти планы так и не были реализованы из-за высокой стоимости мероприятия. На этот раз Белому дому пришлось согласиться на «урезанный» вариант празднования: прибывшие в Вашингтон танки будут выставлены на платформах в центре американской столицы, а вместо воинских подразделений промаршируют военные оркестры.

Впервые с инициативой проведения военного парада в Вашингтоне Дональд Трамп выступил еще летом 2017 года, после возвращения из Франции, где президент США принял участие в торжествах, посвященных Дню взятия Бастилии. Последний раз подобное мероприятие проводилось в Соединенных Штатах в 1991 году в честь завершения войны в Персидском заливе.

Как говорил после поездки в Париж сам Дональд Трамп, «пришло время продемонстрировать всему миру самый прекрасный и еще не виданный военный парад».

Парад должен был состояться 4 июля 2018 года, но затем Белый дом официально объявил, что мероприятие будет перенесено на 11 ноября, когда в США отмечают День ветеранов. Однако церемонию вновь пришлось перенести. Сначала накануне этой даты Пентагон опубликовал заявление, в котором военное ведомство не рекомендовало организовывать проезд танков и тяжелой техники по улицам Вашингтона. «Необходимо учесть и минимизировать ущерб, который может быть нанесен местной инфраструктуре», — предупредило Министерство обороны США.

Затем выяснилось, что траты на «небывалое» мероприятие могут превысить $92 млн, тогда как Белый дом рассчитывал, что они составят не более $20 млн.

В этот раз администрация была вынуждена согласиться провести «урезанный» вариант давно обещанного мероприятия. В начале недели президент США сообщил журналистам, что в параде примут участие «абсолютно новые танки Sherman и абсолютно новые танки Abrams». Это заявление вызвало настоящую бурю язвительных реплик в соцсетях: танки Sherman, использовавшиеся во Второй мировой войне, были сняты с производства в 1957 году, а машины Abrams M1A1 находятся на вооружении с 1980-х годов и проходили последнюю модернизацию в 1990 году.

Кроме того, мэрия Вашингтона выпустила официальный протест, сообщив, что не собирается разрешать проезд тяжелой техники по улицам города.
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С подобными заявлениями выступили и демократы в Конгрессе, объявив, что Дональд Трамп пытается превратить празднование Дня независимости в «салют самому себе». В качестве примера приводилось намерение главы Белого дома выступить 4 июля с речью у Мемориала Линкольну в центре столицы и организация VIP-зоны возле памятника, пригласительные билеты в которую получили спонсоры и активисты Республиканской партии. Все это демократы назвали «нетипичным поведением» для президента США.

В ответ Дональд Трамп заявил, что речь идет только о демонстрации «самой сильной и передовой армии в мире». «Большое (празднование.— “Ъ”) 4 июля в Вашингтоне — это салют Америке. Пентагон и наши замечательные военные лидеры воодушевлены этим, показывая для всех американцев… самую сильную и передовую армию в мире», — сообщил он в своем аккаунте в Twitter во вторник.

Но все же президенту пришлось отказаться от проезда тяжелой техники. Все танки, прибывшие в Вашингтон, не покинут своих платформ и, как уточнили в Пентагоне, «будут статично выставлены» в месте проведения парада.
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«Нужно быть очень осторожными с танками, потому что дороги имеют тенденцию не очень хорошо относиться к проезду тяжелых танков», — был вынужден объяснять журналистам Дональд Трамп.

Накануне репортерам агентства AP удалось заметить как минимум два танка M1A1 Abrams и две БМП Bradley, прибывших в Вашингтон на железнодорожных платформах. Ожидается, что именно эти четыре машины и примут участие в параде, а вместо воинских подразделений по центру американской столицы пройдут военные оркестры.

Кроме того, над Вашингтоном пролетят несколько групп самолетов и вертолетов, представляющих все рода войск ВС США. В их числе — два истребителя F-35C, стратегический бомбардировщик В-2, летчики пилотажной группы Blue Angels, а также один из личных самолетов президента США — Air Force One. Из-за этого как минимум на два часа будут прекращены полеты из находящегося неподалеку аэропорта Reagan National.

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Известно и содержание президентской речи. По словам Дональда Трампа, в своем выступлении он намерен обратиться «к большинству американцев», но, перечисляя тезисы речи, он не преминул выступить с критикой демократов. «План демократов — это разрушение страны и ухудшение условий медицинской помощи. Это будет ужасная медицинская помощь. И налоги для всех вырастут до 95%», — сказал он.

Выступление президента не обойдется без протестов. Группа гражданских активистов Code Pink получила разрешение от Управления парков Вашингтона выставить в непосредственной близости от места проведения парада уже ставший знаменитым гигантский надувной шар, изображающий Дональда Трампа в виде капризного младенца в памперсах. Последний раз этот шар сопровождал массовые протесты в Лондоне во время визита туда президента США в июне. Правда, в отличие от британской столицы, в Вашингтоне активисты пока не получили разрешения запустить «Младенца-Трампа» в небо и все желающие смогут увидеть шар только крепко привязанным к земле.

Кирилл Белянинов, Вашингтон

Трамп, 4 июля, танки и авиация
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02:13 (мск)© Ньюстюб
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