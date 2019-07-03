11:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Торонто встречу с
В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине. Он считает, что страна уже достигла макроэкономической стабильности, однако к продолжению реформ Украина будет готова только после выборов в Верховную Раду. Тем не менее начать процесс приватизации власти Украины планируют в 2019 году. Также президент Украины отметил, что уже отменил более 160 указов, «которые создавали давление на бизнес».
Зеленский заверил Мюллера в готовности Киева к углублению сотрудничества после формирования нового правительства и пригласил представителей Всемирного банка принять участие в сентябрьском инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который пройдет в Мариуполе. По его словам, Украина рассчитывает на помощь Всемирного банка относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса.
Украинский лидер уже говорил о необходимости приватизации в стране. Так, во время прошедшего в июне в Киеве форума «Диалог власти и бизнеса» президент объяснил свою позицию тем, что «государство — это сервис, который создает условия для работы бизнеса, а не его конкурент».
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