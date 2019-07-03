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15:15 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Эксперты о приостановке ДРСМД в ответ на действия США
Во время загрузки произошла ошибка.
31 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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