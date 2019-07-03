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18:03 (мск), источник: Интерфакс

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных государственных органах».

Источник: РИА "Новости"

Так, от занимаемой должности освобождены глава МВД по Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин; заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков; генерал-майор полиции, начальник Сибирского юридического института МВД РФ Игорь Медведев; генерал-майор внутренней службы, начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николай Скопинцев.

Кроме того, уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Сергей Забатурин назначен прокурором Московской области, прокурором КЧР стал Олег Жариков, Северо-Западным транспортным прокурором — Владимир Владимиров.

Генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов назначен на должность замглавы МЧС.

Полковник внутренней службы Андрей Поляков стал начальником УФСИН по Дагестану, полковник внутренней службы Александр Просвернин возглавил УФСИН по Волгоградской области.

Полковник полиции Александр Юрчин стал начальником государственного Научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД РФ.

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