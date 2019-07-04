Пентагон прокомментировал появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины «Брэдли». Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина. Стволы 25-миллиметровых пушек сняты. Также там представят два танка «Абрамс», бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.
На вопрос, почему всего будет только шесть таких машин и отнюдь не новых, в американском министерстве обороны ответили: «Белый дом попросил именно их».
«Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На празднике выступит Дональд Трамп. Ожидается, что его речь будет посвящена «военной мощи США». В момент его речи над центром Вашингтона должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский «борт номер один».
Еще с 2017 года Трамп вынашивает идею демонстрации военной техники. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где прошел парад в честь Дня взятия Бастилии.
Сначала американский президент планировал провести масштабный парад с военной техникой 4 июля прошлого года, потом в День ветеранов 11 ноября.
Но тогда власти города потребовали за проведение почти 22 миллиона долларов. Из-за этого мероприятие решили провести в нынешнем году.
Так, по данным CNN, участие военной техники обойдется менее чем в миллион долларов, однако и парада как такового не будет. Кроме того, в эту сумму не входят убытки авиакомпаний, которые перенесли около сотни рейсов из-за закрытия аэропорта Вашингтона.
На этом фоне многие противники Трампа уже обвинили его в отходе от традиций празднования Дня независимости и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.