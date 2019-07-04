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10:45 (мск), источник: Ведомости

Путин оценил запрет на использование русского языка на Украине

Президент дал интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Источник: AP 2019

Президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал причины, мешающие наладить отношения между Россией и Украиной, оценил перспективы снятия продуктового эмбарго и рассказал о дружбе с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони. Сегодня, 4 июля, Путин посетит Италию и Ватикан с официальным визитом. Российский президент проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. В рамках визита в Ватикан Путин встретится с Папой Римским.

О перспективах Зеленского

По словам российского президента, потеплению отношений между Украиной и Россией мешает целый комплекс причин.

Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир — это лишь малая часть неприглядного «багажа», с которым придется разбираться новому президенту.
Владимир Путин
президент России

По его словам, граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему. Путин считает, что урегулировать конфликт в Донбассе возможно, если Зеленский «начнёт выполнять свои предвыборные обещания; в том числе — вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами».

О преемнике

Также Владимир Путин рассказал о своих намерениях после 2024 г., когда истечет срок его президентства:

Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь.

О Сильвио Берлускони

Говоря о дружбе с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, Путин назвал его «политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твёрдо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене». Российский президент подчеркнул, что его с Берлускони связывает «многолетняя дружба».

Нам нечасто удаётся встречаться, но когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я.
Владимир Путин
президент России

О международной напряженности и санкциях

Путин рассказал о том, как, по его мнению, предотвратить начало новой «холодной войны» и выйти из нынешнего «токсичного» климата.

Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию — необходимо отказаться от архаичных, времён «холодной войны» концепций «сдерживания», «блоковой философии»
Владимир Путин
президент России

По его словам, система безопасности должна быть единой и неделимой и опираться на принципы, прописанные в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте: неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров.

Обвинения России во вмешательство в выборы в США он назвал «пиком абсурда».

Чем всё это закончилось — хорошо известно — «пшиком». И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора — «наскрести» фактов — не удалось, потому что их просто не было в природе.
Владимир Путин
президент России
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Также он отрицал слухи о попытках вмешательства России в выборы в Европарламент. «Похоже, европейцам заранее пытались “подсказать”, что именно “зловредное российское вмешательство” стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах», — добавил он.

Что же касается снятия продуктового эмбарго, то, по словам Путина, первый шаг должен сделать «тот, кто инициировал (санкции) — то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить введённые ответные меры. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее», — отметил президент.

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О российско-итальянском сотрудничестве

Путин назвал Италию одним из пяти основных торговых партнеров России. «В России представлено около 500 итальянских деловых структур. И даже несмотря на участие Италии в антироссийских санкциях и наши ответные меры, о которых речь шла выше, двусторонние торгово-экономические связи развиваются достаточно успешно», — заявил он.

По словам Путина, по итогам 2018 г. взаимный товарооборот вырос на 12,7% до $26,9 млрд. Накопленные прямые инвестиции из Италии к началу этого года достигли $4,7 млрд, российские инвестиции в Италии тоже значительны — $2,7 млрд.

Российский президент признался, что у России «не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией». «Но дело в том, что принимая ответные меры — против введённых нелегитимных санкций — мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации», — объяснил он.

Это не первое интервью Путина Corriere della Sera. В ноябре 2003 г. он беседовал с журналистами газеты о ситуации в Ираке, отношениях России и Евросоюза, российской ядерной политике, Чечне, ЮКОСе и отставке руководителя администрации президента Александра Волошина.

Алиса Штыкина, Юлия Петрова

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