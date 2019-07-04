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12:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Команда Зеленского засекретила информацию о газовых переговорах с Россией

Администрация президента Украины Владимира Зеленского не будет разглашать информацию о содержании переговоров с Россией по поставкам природного газа. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Українських Новин».

Источник: Reuters

Чиновники сочли, что журналистский запрос не соответствует закону «О доступе к публичной информации». Однако они не уточнили, в чем именно вопросы не отвечают нормам украинского законодательства.

В частности, они отказались раскрывать информацию о том, проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по данной тематике сам президент, давал ли он поручения либо директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям.

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«Северному потоку-2» грозит срыв сроков

Ранее в ходе своего визита в Берлин Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Украинский лидер заявил, что позиции Киева и Берлина по этому вопросу диаметрально противоположны, но поблагодарил канцлера за готовность вести предметный диалог и выразил уверенность, что Германия поможет сохранить транзит газа через Украину.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019-го. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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7 мая© Ньюстюб
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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